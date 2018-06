En días recientes, la periodista de RCN Radio María Elvira Samper afirmó que las relaciones entre el candidato Duque y Marta Lucía Ramírez son muy difíciles.

“Marta Lucía Ramírez, con una larga trayectoria política, nada comparable con la del candidato, pues está un poco en contravía, no se entienden muy bien; en esa campaña hay malas relaciones entre los altos directivos, unos no se hablan con otros, la situación no es fácil”, afirmó Samper, en ese momento.

El tema lo trajo a colación la periodista en una entrevista con la candidata a la Vicepresidencia en RCN Radio este miércoles.

“Cuando ustedes ganaron la primera vuelta, a usted se le veía con una sonrisa muy forzada ahí al lado de Iván Duque. ¿No se siente un poco disminuida en el sentido de que usted aportó votos y se lo reconocen… y como que el candidato mismo no se los reconoce?”, le preguntó María Elvira.

Ante esto, Ramírez respondió: “No, María Elvira, yo le oí inclusive a usted, porque siempre los oigo y con muchísimo respeto siempre. La oí la semana pasada haciendo esa interpretación. Yo de pronto no soy la más sonriente en las fotos, pero créame que la satisfacción que tengo es auténtica”.

Según ella, son varios los motivos por los que dice sentirse satisfecha y cómoda en la campaña del Centro Democrático.

El artículo continúa abajo

“Primero, porque yo hice este proceso conscientemente, a mí acá nada me ha sorprendido. Yo me metí en una alianza en donde tenía muchísimos riesgos de perder porque es que yo sabía que recorrí el país sola, mientras que el candidato Duque lo hacía con el expresidente Uribe, con todo el partido Centro Democrático. Es que era una competencia muy dura”, reconoció la candidata a la Vicepresidencia.

Dijo, además, que ella sabía que su compromiso era acompañar al candidato que ganara la consulta y hacerlo con “integridad y con convicción”.

“Yo sabía que si yo me iba sola a la primera vuelta, sacaba tres millones de votos. Iván hubiera sacado otros tres millones. Y los dos divididos nos hubiéramos quedado por fuera los dos”, agregó.

Insiste en que está en esa campaña “convencida y satisfecha”.

“Hemos tenido con Iván Duque una relación personal que es cálida, que es afectuosa, pero como todas las cosas, es que hasta ahora nos estamos conociendo. Nosotros llevamos 3 meses de convivencia. Entonces, todas las parejas cuando empiezan a convivir usted empieza a mirar cómo es el abracito todos los días. Esta es una pareja que a la gente le da confianza”, sostuvo la candidata en entrevista con RCN Radio.

Finalmente, dijo, el matrimonio Duque-Ramírez es indisoluble y lo van a mantener así.