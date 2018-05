El portal ‘La Silla Vacía’ había dicho que el candidato de Cambio Radical contaba con “el respaldo de senadores que el 11 de marzo sacaron 5 millones de votos y además las gobernaciones y alcaldías de los más variados rincones del país estaban presionando a los contratistas a votar por él”.

La Silla Vacía anticipaba que un resultado adverso a Vargas Lleras podría ser interpretado como un triunfo del voto de opinión, y “un golpe a las maquinarias como vehículo para ser elegido, por lo menos a la presidencia”.

Algo similar manifestaron los panelistas de Blu Radio durante el cubrimiento de las elecciones de este 27 de mayo, al manifestar que el pronóstico de Cifras y Conceptos no tenía rigor pero sí concluyó que la maquinaria no tiene un peso definitivo en la elección presidencial, porque Vargas Lleras tenía la gran mayoría de los congresistas que sacaron votos en las legislativas del 11 de marzo.

La Silla Vacía mencionaba el caso de Gustavo Petro, que llenó una tras otra plaza en el Caribe, si se llegaba a imponer en la casa de los Char derrumbaría la idea de que en el Caribe el voto es amarrado, situación que tras el escrutinio del 98 % de las mesas en Atlántico, sucedió: Petro ganó con más del 38 %, seguido por Iván Duque superando el 27 % y Vargas Lleras logró apenas un 20 %, ubicándose en el tercer lugar en este departamento. En Barranquilla también quedó tercero.

“¿Hace un año alguien dudaba que Germán Vargas Lleras no iba a ser presidente?” preguntó Néstor Morales en Blu Radio. Analistas acusan a que el candidato se quedó sin nicho, porque alguien más representaba “mejor” un determinado sector (la paz, la educación, por ejemplo), y que aquellos que no representaban un cambio no les fue bien.