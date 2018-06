“Estoy listo para siempre confrontar las ideas contra el que sea, ya lo he hecho no contra uno sino contra cuatro, me vieron exponer mis ideas con respeto, porque yo no valido mis ideas acusando a nadie de corrupto o de dictador”, dijo Iván Duque en Barranquilla, citado por Blu Radio.

De esa manera respondió el candidato uribista a las acusaciones sobre la cancelación o no confirmación de su campaña a algunos espacios para debatir con su contendor en segunda vuelta. Entre las razones de los señalamientos, algunos encuentran que más que un tema de agenda, podría tratarse de un simple pragmatismo, es decir, evitar la exposición o darle la posibilidad a sus rivales de ‘crecer’ cuando tiene asegurado el primer lugar, por amplia diferencia, en la intención de voto, como muestran las recientes encuestas.

La ciudadanía tiene derecho a conocer a sus candidatos a la Presidencia en debate. EL DEBATE es la base de la Democracia Invito a @IvanDuque a mantener los debates presidenciales de segunda vuelta — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2018

Según Blu Radio, el candidato del Centro Democrático aseguró que “sigue siendo el mismo candidato de la primera vuelta y no ha sido camaleónico cambiando de ideas y principios según el nivel de riesgo que se le va presentando”, en clara referencia a Gustavo Petro, que después de pasar a segunda vuelta ha negado que vaya a convocar una constituyente, ha reiterado que lo que hay en Venezuela es una dictadura e incluso, dice, que su propuesta económica es totalmente capitalista.

A pesar de las afirmaciones de Duque, hasta ahora no hay ninguna confirmación de su campaña para un debate con Petro.