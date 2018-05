Iván Duque comenzó la charla con los periodistas de la emisora, del programa 6 a.m. Hoy por hoy, explicando que pese a denuncias de un posible fraude electoral que han hecho otros candidatos él se siente confiado del trabajo de la Registraduría Nacional.

Luego, Duque dijo que como su idea es gobernar sin presiones, sin cuotas políticas ni apoyos de personas cuestionadas, por eso quiere armar un gabinete “de gente formada y preparada para gobernar”, y que se necesite “cero mermelada” para ponerlo a trabajar.

Fue sobre ese tema que el periodista Gustavo Gómez, director de ‘La Luciérnaga’, intervino para preguntarle a Duque sobre políticos que lo “acompañan en plaza pública” y que a día de hoy tienen investigaciones o señalamientos de corrupción.

“Le quiero plantear una preocupación que tiene que ver con lo que acaba de decir de la ‘mermelada’. La representante Tatiana Cabello, investigada por la Corte Suprema por una acusación de pedirles dinero a sus subalternos, lo acompaña en plaza pública. La doctora Myriam Paredes (senadora investigada por el desfalco a la DNE), también. La hija de Vicente Blel (exsenador condenado por parapolítica), y David Name y el senador Andrade, señalado por el torcido fiscal Moreno. ¿Ese es el equipo de la nueva lucha contra la corrupción? Porque la gente sigue viendo con usted también nombres que dejan mucho qué desear”, manifestó Gómez.

Al sentir que estaban tirando a ‘corcharlo’ con ese cuestionamiento, Iván Duque se refirió inmediatamente al tema de Tatiana Cabello, pues ella fue elegida como representante a la Cámara por el Centro Democrático, y suspendida luego por ese partido en noviembre de 2017.

“Varias cosas, Gustavo. Lo de Tatiana Cabello es una situación desafortunada, y yo espero que ella dé la cara, se presente ante la justicia y esclarezca todos los cuestionamientos que hay en esa materia. Ese ha sido un tema que el partido lo ha manejado con mucha claridad. Ahora, claro, esas cosas no dejan a uno de preocuparle, y mucho más porque a Tatiana la conocí en el ejercicio parlamentario y en el partido. Inclusive, sacamos con ella adelante la ampliación de la licencia de maternidad, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa: ella tiene que presentarse a las autoridades y esclarecer cualquier duda que haya sobre su comportamiento”, respondió Duque.

Al entrevistado también le preguntaron por nombres como el del exgobernador Luis Alfredo Ramos, que en un principio fue su jefe de debate, y por Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado exgobernador de La Guajira.

“Yo nunca me he reunido con la familia de ‘Kiko’ Gómez […] Yo no acepto apoyos de personas que estén en la delincuencia […] Luis Alfredo Ramos goza de libertad sobre la base de presunción de inocencia. Espero que la justicia obre con transparencia, para que se haga justicia…”, dijo el candidato.

Duque explicó en Caracol Radio que no está “hipotecado con nadie”, que de ser elegido tomará libertad para reunir los candidatos más preparados para estar en su gabinete, que no revivirá la figura de la reelección presidencial y que su gobierno no será una segueta que dé pasos adelante y atrás.

Esta es la entrevista completa: