El agravio del Lozano contra Gaviria refleja la tensión que vive Colombia por estos días en los que las diferentes fuerzas políticas se están reacomodando con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 17 de junio, que enfrentará a Iván Duque y a Gustavo Petro.

Para Lozano, el expresidente liberal, a quien también se le acusa de haber dejado solo a Humberto de la Calle (lo que precipitó su estruendosa derrota en la primera vuelta) ya le había hecho “trampa” a la excandidata presidencial Viviane Morales cuando, como senadora liberal, intentó sacar adelante un referendo que buscaba prohibir que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar niños.

Pero le critica que ahora, con la decisión de acompañar a Duque, el expresidente se “monte en el bus” de Morales y del exprocurador Alejandro Ordóñez, también caracterizado por su marcada homofobia.

Con esos insumos como argumentos, Lozano dispara su dura afirmación, reconociendo primero que ella es homosexual: “Una cosa es ser homosexual (a mucho honor)… otra cosa es hacerse el marica”.

A Gaviria le preguntaron en W Radio qué opinaba sobre lo que había escrito Lozano, y él solo respondió a la acusación de Lozano sobre Morales.

“Perdón, la doctora Viviane Morales se fue del Partido Liberal; no la echaron. El presidente de la Dirección era el doctor Horacio Serpa. A nosotros no nos parecía ese tema por una razón clara: el Congreso no puede dedicarse a revocar las decisiones de la Corte Constitucional porque eso es inconstitucional”, dijo Gaviria. “Lo que tratamos con ella [Morales] fue, y lo hicimos con los demás precandidatos, convencerla de que no metiéramos esos temas en la campaña presidencial porque no nos parecían los más críticos y más importantes. Y así resultó ser: ese no fue un tema importante en la campaña”.

La expresión de Lozano desató una amplia corriente de opinión en redes y en medios. En Blu Radio, Néstor Morales calificó de “divertido” el trino, mientras que a Felipe Zuleta, periodista de esa emisora que ha reconocido abiertamente que es homosexual, le pareció “irrespetuoso”.

“No me parece divertido. Me parece irrespetuoso de parte de la señora Lozano. Entre otras cosas porque en esos términos, perteneciendo ella a la comunidad LGBTI, a la cual yo pertenezco y me da el título de decir que es irrespetuoso: es sexista, despectivo. No digo más porque se me salta la piedra. Me parece irrespetuoso viniendo de una lesbiana”.

Esos puntos de vista opuestos también se manifestaron en Twiter, en donde comentaron el trino de Lozano: