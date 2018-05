Humberto De la Calle se pronunció a través de su cuenta en Twitter, y dijo que tomó la decisión de votar en blanco luego de que el director del partido Liberal, César Gaviria, anunciara su respaldo a la candidatura de Iván Duque.

“Me preguntaron hoy […] si voy a acompañar esa decisión. Mi respuesta es no, en mi caso votaré en blanco. Es lo que dicta mi conciencia”, escribió el excandidato.

Me preguntan hoy, después del respaldo del director del @PartidoLiberal a la candidatura de @IvanDuque , si voy a acompañar esa decisión. Mi respuesta es No, en mi caso votaré en blanco. Es lo que dicta mi conciencia. pic.twitter.com/zaC0RKfBft

Además, en un breve comunicado, titulado ‘voto en blanco’, De la Calle reitera lo que dijo en el discurso del pasado domingo, cuando salió derrotado en las urnas:

“Ninguna de las dos vías que se abren a los electores me parece óptima. Votar en blanco es simplemente una decisión coherente con mis afirmaciones anteriores. El Partido Liberal ha tomado otro camino. Es una decisión que no me compromete. Además, no es sorpresa alguna para ese partido. Siempre sostuve que las posturas del Centro Democrático frente a la paz eran incompatibles con mis ideas”.