La venta y el consumo de alcohol quedarán restringidos desde este este sábado (26 de mayo) a las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del lunes (28 de mayo).

El decreto establece también que las autoridades locales podrán ampliar la medida en aras de prevenir alteraciones en el orden público.

En lo que tiene que ver con el porte de armas, los permisos quedarán suspendidos desde este viernes (25 de mayo) hasta el miércoles 30 de mayo.

La norma establece también que no se pueden usar celulares ni cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación. El votante sí podrá llevar un elemento de ayuda para recordar por quién votará, este no puede superar los 10 centímetros por 5.5 centímetros, y se portará en un lugar no visible.

Alcaldes y gobernadores podrán decretar toque de queda y cambiar rutas y horarios de transporte público.