El video fue grabado días antes de las elecciones presidenciales de primera vuelta, pero se conoció hasta el pasado miércoles cuando el candidato Gustavo Petro lo compartió en su perfil de Twitter.

El hombre que aparece allí, y que va conduciendo un vehículo mientras habla, dice (omitimos las groserías con que se refiere a Petro):

“Camacho, y para todos, y ojalá le llegue este video a Petro para que también me abra una investigación y me meta preso. Hagan viral este video. Esos guerrilleros bandidos, con esto es que se les acaba ese daño (y desenfunda el arma). Y no es ilegal, no. Es legal, y la puedo portar cuando se me dé la gana porque soy miembro retirado de las Fuerza Militares”.

Luego de su (cordial) presentación, el hombre asegura que “bandido que se me atraviese el domingo, que van a hacer y que si no gana él en primera vuelta, le pego su tiro. He dicho”.

Esta es una amenaza directa contra mi. Le pido a @FiscaliaCol inicie la investigación y detenga al criminal. De paso en Colombia Humana se mantendrá la prohibición de porte de armas para civiles. pic.twitter.com/yQOwz50lIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) 30 de mayo de 2018

El individuo hace referencia al anuncio que había hecho Petro de convocar a una movilización ciudadana en caso de detectar alguna irregularidad en las votaciones.

El artículo continúa abajo

Aunque la movilización no se adelantó, pues el candidato de la Colombia Humana pasó a segunda vuelta junto a Iván Duque, Gustavo Petro compartió el video con la Fiscalía General porque considera que “esta es una amenaza directa” contra él, y le pidió a las autoridades investigar y detener “al criminal”.

Además, Petro anunció que en su gobierno, en caso de ser elegido presidente, “se mantendrá la prohibición de porte de armas para civiles”.

El video volvió a circular estos días en redes sociales ya que quienes lo comparten temen que el supuesto exmilitar cumpla sus amenazas en las próximas votaciones del 17 de junio.