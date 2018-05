Sin embargo, en la imagen que publicó no se ve el timbre de ninguna entidad bancaria que lo haya recibido, o la marca de agua que recibe cuando se tramita por Internet.

El detalle lo hicieron notar en la mañana de este jueves los periodistas de Blu Radio, que analizaron el documento publicado por Gustavo Petro. Los integrantes del panel de la emisora precisaron que si bien puede tratarse del encuadre de la foto, que dejaría por fuera el espacio donde habitualmente los bancos ponen el sello a recibir la declaración de renta, también llama la atención que, de ser así, Petro haya querido ocultar esa parte.

Las deudas del candidato, según ese mismo documento, llegan en ese año gravable (2016) a 768’957.000 pesos.

También dice que en ese año recibe como empleado (pese a haber dejado ya la alcaldía de Bogotá) 76’617.000 pesos, más 8’450.000 pesos por honorarios, comisiones y servicios, lo que da un total de ingresos por 87’067.000 pesos.

El artículo continúa abajo

La demora de Petro para hacer pública su declaración de renta (los demás candidatos presidenciales la mostraron sin mayores dilaciones) provocó una ola de especulaciones, sobre todo porque este candidato esgrimió en principio motivos “de seguridad y de intimidad” para ocultar esa información. Esas especulaciones podrían continuar por el hecho de que la declaración que publicó Petro no ha sido presentada formalmente ante la Dian.

Por ejemplo, el portal La Silla Vacía expuso 5 razones por las que Petro no quiere presentar su declaración de renta: que no se sepa qué tan rico es; que no se sepa cuánta plata ganó después de ser alcalde de Bogotá; evitar que el Estado le cobre las millonarias multas que debe actualmente; que no se sepa si tiene ingresos diferentes a su trabajo; y que no se sepa si paga o no más renta que los demás candidatos.

“Para quienes quieran saber los datos de mi última declaración de renta y comparar si quieren con los demás candidatos. O para lo que gusten. Aquí la comparto en nuestra comunidad de redes”, escribió Petro en Facebook.

“Han querido insinuar múltiples de cosas, aquí encontraran las respuesta”, agregó. “Este es el balance después de 15 años de Congreso y cuatro de alcaldía de Bogotá y así comenzaría como Presidente de Colombia”.

A estas alturas, no queda claro si, efectivamente, la reserva de esa información es por razones de seguridad e intimidad, o si hace parte de una estrategia para atraer los reflectores (con buena o con mala intención) sobre el candidato de la Colombia Humana en un momento clave de la campaña política. Como sea, este es el formulario de declaración de renta que difundió Petro: