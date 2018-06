El tema con esta mujer lo volvió a mencionar Vicky Dávila en medio de la entrevista de este jueves con Gustavo Petro, y la periodista le regaló una foto y un CD (no se sabe el contenido) de Khalifa para que la tuviera presente.

Petro recibió los regalos agradecido, y le dijo a Dávila que le tenía una ‘chiva’: “La pienso invitar a Colombia para que le dé un ataque a (Alejandro) Ordoñez”.

El candidato explicó, de manera jocosa, que cuando vio esa foto en redes sociales lo puso a dudar:

“Cuando apareció la foto, que fue de los uribistas, yo me puse a pensar: ¿será que se me olvidó algo por ahí que no me acuerdo? Dije: ‘claro, soy experto en hacer hijas bonitas, pero tampoco soy tan desmemoriado’”.