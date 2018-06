Gustavo Petro llegó a su sede de campaña y frente a cientos de personas que lo aclamaban agradeció “a las abejitas” que le ayudaron en su campaña, a los colectivos que lo apoyaron y a todas aquellas personas que depositaron en él su voto de confianza.

Luego, dijo que felicitaba a Iván Duque por la victoria que obtuvo y que promete respetarle su trabajo como el nuevo presidente de Colombia.

Pero Gustavo Petro también fue certero al anunciar que con los más de 8 millones de votos que obtuvo en las urnas se siente respaldado y preparado “para ser oposición, para ser gobierno, pero un gobierno que no puede ser más de lo mismo. No ser la continuidad de las cosas, que han ocurrido en Colombia”.

“Yo no me siento, de verdad, derrotado. Tan acostumbrados estamos a no estar en el poder, que tampoco es que nos muramos porque esta vez no fue. No estamos quejumbrosos lloriqueando porque quería dormir en el Palacio, ser ministro o embajador, eso no es para nosotros. Claro que hay tristeza. Claro que tocábamos la posibilidad, claro que algunos maestros nos enseñaron que teníamos que ser alternativa de poder”, dijo a viva voz.

Petro también advirtió que, como jefe de la oposición, vigilará de cerca las propuestas ambientalistas y rurales que planteó Duque:

“8 millones de colombianos vamos a cuidar el agua, y espero que sea cierto que va a construir un modelo de educación pública incluyente. Esperamos que sea cierto que no va a hacer el ‘fracking’. Bogotá quiere metro subterráneo, porque quiere que se respete la reserva forestal, porque quiere un transporte digno. Bucaramanga quiere que le respeten el Páramo de Santurbán”, dijo.

Petro también señaló que siente que le “ganaron diciendo mentiras”, y que como oposición de ese gobierno no pedirá “ministerios ni embajadas, ni nada de eso”.

Finalmente, Petro cuestionó los apoyos cercanos con los que llegará Duque a gobernar:

“En lo central, al presidente Duque electo le corresponde una decisión: o rompe con las fuerzas más anacrónicas del país, como Álvaro Uribe y (Alejandro) Ordoñez, yo desearía que lo hiciera por el bien de Colombia, o se mantiene en esa posición y gobierna con ella, con lo cual tendríamos que hacer una notificación respetuosa, porque no vamos a permitir que retrocedan hacia la guerra”.

Parte de este discurso fue interpretado, por analistas de Noticias Caracol, como un anuncio de “una oposición dura” por parte de Petro, según dijo el exministro de Desarrollo y excongresista Eduardo Pizano.

El analista político Pedro Viveros fue más allá y vaticinó que así como “Petro moduló en segunda vuelta su discurso, con este que acaba de presentar volvió al discurso de la primera vuelta. Con muchos temas polarizadores dentro de la agenda de gobierno y marcando un camino”.

