La conversación empezó a subir de tono cuando le recordaron a Gaviria que varios de sus copartidarios lo habían señalado de acercarse al Centro Democrático incluso antes de la primera vuelta de las elecciones y abandonar la campaña de Humberto de la Calle.

El expresidente negó cualquier reunión suya y de Simón Gaviria con Duque y refutó diciendo que podía asegurar que su hijo no iba a hacer parte de ese gabinete del uribismo, en caso que sea el próximo presidente, y calificó esa información como “rumores de cocina”.

Minutos después, Felix de Bedout le señaló: “Doctor Gaviria, esto más que una adhesión para muchos es una rendición del Partido Liberal; y aquí muchos, a usted que fue el hombre del revolcón, a usted que fue el padre de alguna manera de la Constitución del 91 se lo está calificando del sepulturero del Partido Liberal. Y no lo dice cualquier persona, lo dice Juan Manuel Galán, la persona que a usted le entregó las banderas de Luis Carlos Galán y que después usted se hizo presidente”.

Lamento que se haya sellado la traición al Liberalismo. #PorUnNuevoLiberalismo. pic.twitter.com/649G3jSw5o — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) 30 de mayo de 2018

Gaviria solo señaló que Galán se rehusó a someterse a la consulta interna del partido y fue él quien tomó la decisión de irse porque “nadie le hizo el feo”.

El expresidente negó que su partido estuviera enterrado y que eso se comprobaba con la invitación de Duque, pues “está convencido que para su coalición le da más fortaleza es el partido Liberal”.

De Bedout lo interrumpió diciéndole que naturalmente era “bueno para él [Duque]”. Pero continuó su airada intervención:

“Pero, ¿dónde queda el Partido Liberal? ¿Cómo se entiende que usted acabe abrazado con Álvaro Uribe? Es que fueron más que diferencias, fueron 8 años de gravísimas acusaciones. Pero además, si venimos a lo más cercano, acaba usted abrazado con Alejandro Ordóñez; con Viviane Morales, la que usted sacó del Partido Liberal porque decía que no cumplía con los principios del partido y va a acabar abrazado con ella en la misma tarima. ¿No le parece que eso a la gente es lo que le hace perder fe en los principios de la política? Que la gente ve que ustedes son capaces de hacer cualquier arreglo sobre cualquier cosa para entrar en un gobierno”.

Gaviria dejó de lado su tranquilidad y entró en un tono colérico para señalar que “los odios de los partidos no se pueden prolongar indefinidamente en el tiempo” y que los liberales no estaban “obligados a vivir en guerra con el presidente Uribe”. Agregó: “Esa oposición de la que usted está hablando la hice yo; pero no hice denuncias terribles, hice oposición a las cosas que el presidente hacía”.

¿Quiere que saquemos las grabaciones que están en todas las redes sociales?: lo interrumpió De Bedout, sorprendido con la respuesta del político.

Sobre eso, Gaviria dijo en Blu Radio que sin problema se ve en una tarima con Uribe haciendo campaña a favor de Duque pese a los enfrentamientos entre los dos expresidentes durante los últimos gobiernos.

Los periodistas se refieren a declaraciones como estas:

Apología a la incoherencia del @PartidoLiberal y de quienes desde nuestras filas apoyen al Uribismo #PartidoLiberalNoSeVende pic.twitter.com/xYx0DxVBqv — Luis Ernesto Gómez (@LuisErnestoGL) 30 de mayo de 2018

Le recomiendo al Dr. @IvanDuque y al @CeDemocratico tener mucho cuidado con este señor. A nosotros nos hizo mucho daño pic.twitter.com/st3JN724nY — Luis Ernesto Gómez (@LuisErnestoGL) 30 de mayo de 2018

Gaviria refutó: “Las grabaciones en las que le critico a él una cosa que estaba pasando en la campaña del presidente Santos. No se estaba defendiendo el doctor Álvaro Uribe, y eso se lo dije yo al presidente Santos. […] Hoy creo que hay que ayudarle al doctor Iván Duque. Eso es lo que pienso y no porque quiera estigmatizar a Gustavo Petro. […] Y no es verdad que nos entregamos por cualquier cosa. Lea el comunicado donde están nuestros puntos de vista y no hemos renunciado a ellos. Ese papel lo leyó el doctor Duque y dijo que podía vivir con eso”.

¿Y puede vivir el Partido Liberal de la manera que se entrega?, lo increpó nuevamente el periodista. Y le volvió a mencionar los nombres de Morales y Ordóñez que han tenido fuertes cuestionamientos al proceso de paz, que se supone era uno de los principios fundamentales que defendía el liberalismo.

Gaviria, aún iracundo, dijo: “Pues a usted le parece una rendición a nosotros nos parece un acuerdo decoroso. Si usted se toma la molestia de leerse el comunicado se va a dar cuenta que hemos defendido nuestros principios y lo que hemos decidido con el doctor Duque es que si tenemos diferencias las vamos a tratar de tramitar en el Congreso. Y lo que no se puede se vota y se va a la Corte Constitucional y ella decide que va y que no va. Donde está la traición? ¿Dónde está?”.

Esa referencia a los principios del Partido Liberal, le permitió a otra periodista de la mesa reclamarle precisamente por ese documento que provocó la salida de Morales del partido, pues se negó a firmarlo, y le preguntó si iban a comprometer a Duque a respetar bases del liberalismo como la protección de minorías como mujeres, indígenas y comunidad LGBTI.

Las respuestas de Gaviria dejaron ver que efectivamente el candidato del Centro Democrático no aseguró que respetaría ninguno de esos principios:

“Él no se comprometió, pero él sabe que pensamos así. […] Iván Duque no va a hacer lo que yo quiera”.

En ese sentido, le reclamaron si “el documento es válido para Viviane Morales, en su momento, pero ahora con Iván Duque no importa”. Y además, por qué no exigieron un pronunciamiento del candidato uribista en relación a ese documento antes de garantizarle el apoyo del liberalismo.

Gaviria solo contestó que negaría cualquier intento de irrespetar esos principios, pero no logró sustentar cómo aceptaron la adhesión al Centro Democrático sin tener una garantía de que si Duque llega a la Casa de Nariño respetará y acatará el documento base del liberalismo, pues aseguró que es la primera vez que oye “que la mayoría le tiene que aceptar los puntos a la minoría” y que acordaron fue cómo proceder.