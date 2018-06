#DuqueUneAColombia. Gracias maestro @lucasarnau por sus generosas palabras y su apoyo a nuestra propuesta de país. Son más las cosas que nos unen, y la música es el mejor instrumento para la reconciliación, estamos comprometidos con un mejor futuro para todos.

A post shared by Iván Duque (@ivanduquemarquez) on Jun 1, 2018 at 10:47am PDT