La directora de noticias de RCN Radio, durante la extensa entrevista que le realizó, quiso conocer un poco más de la personalidad de Vargas Lleras y le preguntó en un corto ‘ping pong’: “¿Usted es de los hombres que lloran? ¿Recuerda la última vez que lloró? ¿Su momento más feliz cuál fue?”.

A las dos primeras preguntas, un Vargas Lleras serio respondió con un rotundo y seco ‘no’. Cuando Ruiz le preguntó por su momento más feliz, el candidato aseguró: “Pues muchos, no recuerdo. Esas preguntas tan chimbas…”.

Las críticas para el candidato no se hicieron esperar en las redes sociales, a tal punto que el mismo Vargas Lleras tuvo que emitir un mensaje al respecto. En el video que publicó, el exvicepresidente entregó las razones que tuvo para criticar las preguntas que le hizo Ruiz y aseguró:

“Yo creo que faltando 6 días para las elecciones lo que millones de colombianos quieren saber es qué va a hacer el próximo presidente para poner a crecer la economía, para generar más empleo […] no si lloramos o no lloramos, no si tenemos buen temperamento o mal temperamento, no si estamos enamorados o no enamorados. Poco relevantes son esas preguntas”.