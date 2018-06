“¿A qué se va a dedicar @JuanManSantos el 8 de agosto? Aquí la respuesta:”, escribió el hijo del mandatario acompañado de la foto de Santos con su nieta, la hija de María Antonia Santos, nacida hace poco.

¿A qué se va a dedicar @JuanManSantos el 8 de agosto? Aquí la respuesta: pic.twitter.com/tbKjTcknoE — Esteban Santos (@EstebanSantos10) June 17, 2018

La fotografía ha dado de que hablar desde su publicación, pues Celeste, como se va a llamar la bebé, es la primera nieta del saliente jefe de Estado.

Cabe recordar que el Presidente ya se había referido al tema hace varios meses. En entrevista con CM&, por ejemplo, dijo también que quiere dar conferencias.

“Siempre he querido ser profesor (catedrático) y si alguien me da esa oportunidad (…) en donde me ofrezcan”, sostuvo.

También dijo que, cuando deje el poder, se quedará viviendo en Colombia. Y que, si no se mete con él, no va a molestar en nada a su sucesor.

“Ojalá que no (se metan con él) porque, como le digo, este país no resiste más polarización. Yo haré todo lo que esté a mi alcance para no molestar a mi sucesor”, agregó el Presidente.