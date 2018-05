Si bien recordó que hace parte del 73 % de los colombianos menores de 45 años, es decir, de la Colombia joven, también agradeció a militantes de otros partidos que se han caracterizado porque sus ideales van contra los derechos de la comunidad LGTBI y han impulsado proyectos para vulnerar los derechos de esta población.

Duque exaltó a su fórmula vicepresidencial, Martha Lucía Ramírez, y luego recordó a las personas que lo han acompañado en su aspiración presidencial y a quienes se han ido aliando a su campaña a medida que avanza la contienda electoral:

Luego de estos personajes que llevan muchos años en la política, y cuyos nombres no evocan la idea de renovación ni de representación de las nuevas generaciones, Duque continuó agradeciendo a la maquinaría política que lo llevó a tener la primera opción para ser el próximo presidente de Colombia:

“Ante todo, quiero esta noche expresarle mi gratitud a mi partido, al Centro Democrático, a una gran bancada. Darles también mi gratitud a esas dos personas que ayudaron a liderar esa coalición cuando estábamos discutiendo a comienzos del año 2017 cómo darle vida. Y quiero hoy, desde la distancia, expresarle mi gratitud, mi admiración y mi afecto al expresidente Álvaro Uribe Vélez; y también hacerle un gran reconocimiento al expresidente Andrés Pastrana, que está con nosotros desde hace tiempo”.

Adicionalmente, el candidato uribista volvió a mencionar el “voto de confianza” para empezar una “transformación” del país:

“Hoy le demostramos a Colombia que hay una nueva generación que hace parte de ese 73 % de los colombianos que somos menores de 45 años y queremos gobernar con todos y para todos los colombianos. Que queremos una política con decencia, una política que sea capaz de hablar con p mayúscula de la política que se hace con principios con propuestas y pensando en el progreso del país”.

Por último, y pese a estos fragmentos de su discurso que contradicen la representación de los ideales de la población joven de Colombia, Duque aseguró que no quiere ser “el presidente que gobierne con espejo retrovisor, sino mirando hacia el futuro de Colombia, pensando en lo que este país necesita para su progreso”.

Esta contradicción también fue criticada por muchos usuarios de redes sociales:

Duque agradece el apoyo de Ordóñez, V. Morales, el Mira, Uribe y Pastrana. Dice que representa a los menores de 45 años que quieren hacer política con principios. Asegura que no gobernará con espejo retrovisor. “Mis contendores no son mis enemigos”.

Ayer dije que no mas de politica, pero me desperté hoy con un miedo el hijueputa, es que imaginate vos un gobierno manejado por Uribe,Ordoñez, Zuluaga y Pastrana. obvio no meto a ese Duque pues el tipo en su vida no hizo nada qué es lo que más miedo debería dar.

— CARLOS G. (@carlosma89) 28 de mayo de 2018