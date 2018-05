Hacia la parte final del diálogo, Quinn le preguntó Robledo: “¿Usted va a vivir en la sede de la Vicepresidencia si es elegida, y con quién va a vivir en esa casa tan grande?”.

“Primero lo primero”, respondió Robledo. “Hay que ir poco a poco. Piano piano, se va lontano. Esta tarea se gana todos los días. Yo todavía no me sueño en ningún lugar distinto a lo que estoy haciendo en este momento”.

“¿Pero a quién se llevaría a vivir ahí?”, insistió Quinn.

“No, no, no. Yo por ahora no lo sé. Ni siquiera sé si viviría o no allá. Por ahora eso no me preocupa, Darcy. No creo que son las preocupaciones del momento. Lo que estoy haciendo ahora es tejiendo a ver si es posible que gane la paz en Colombia”.

El artículo continúa abajo

La entrevista continuó en su tramo final, tocando temas políticos, pero, al parecer, Quinn no quedó satisfecha con la respuesta de Robledo, al punto de que más adelante intervino nuevamente para decirle: “Casi que queda usted como Germán Vargas Lleras: tienen cosas más comunes de lo que pensaba. Casi me dice que qué pregunta tan chimba…”.

“No, no, no”, la interrumpió Robledo, enojada, pero con serenidad y autoridad. “Yo en la vida te diré eso. No te equivoques, Darcy. No te equivoques. No te equivoques. No me digas así. No es verdad. No hablo de esa manera. No te equivoques”.

La entrevista finalizó y la programación de la emisora continuó, pero en una entrada que le dio Darío Arizmendi, Quinn dijo: “Quiero disculparme con ella públicamente. No quería en ningún momento que malinterpretara mi respuesta [pregunta, quiso decir]. Creo que ella se molestó mucho cuando yo la comparé con Germán Vargas Lleras con aquello de las preguntas chimbas”.

“Realmente la idea era mantener un diálogo amable, y lo que yo quería decirle es que más o menos, pero en son de chiste”, siguió Quinn. “Ella está en todo su derecho de no querer hablar de su vida privada. Lo que pasa es que también para nosotros los periodistas y para la opinión pública saber de la vida privada de los candidatos es interesante. Porque nosotros no estamos eligiendo un estadista únicamente; estamos eligiendo a un ser humano, y nos interesa saber qué clase de ser humano es”.

Arizmendi agregó que “un personaje público que aspira a ser vicepresidente de Colombia no tiene vida privada”.