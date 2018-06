La periodista Johana Fuentes y el editor político de la emisora Lucas Pombo abordaron, por separado, a los dos candidatos en las instalaciones de Caracol Radio, en un ejercicio típico de La W en el que los entrevistados deben responder Sí o No a una seguidilla de preguntas de todo tipo.

Petro aceptó, pero Duque rechazó someterse al cuestionario que era una combinación de preguntas sobre política, gobernabilidad, sexualidad, adicciones, deportes, discriminación, economía y hasta matrimonio igualitario, entre otras.

Con las respuestas del candidato de izquierda y las maniobras del candidato de derecha, La W editó un video que se volvió viral en Facebook en donde alcanzó más de 899.000 reproducciones y se compartió más de 46.000 veces.

Video viral de preguntas a Petro:

Una gran cantidad de comentarios negativos acrecentó la idea de que Duque “evadía” responder preguntas, pero posteriormente el candidato aclaró que se trató de un problema de coordinación en la agenda de ese día y por eso no aceptó la invitación, aunque Johana Fuentes dijo que a Duque no le gustaban las preguntas de Sí o No.

El artículo continúa abajo

Por eso la campaña del Centro Democrático buscó a los periodistas para que le formularan las mismas preguntas que respondió Petro. El candidato de derecha respondió con amabilidad más allá del Sí y del No, sobre situaciones que, por momentos, le causaron gracia, pero que en todo caso trataría de resarcir la posible afectación a su imagen que le causó el primer video de La W Radio.

Video de preguntas a Iván Duque: