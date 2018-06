Gustavo Petro fue invitado este martes a la emisora para que expusiera su programa de gobierno y a debatir las propuestas que tanta polémica han desatado. No obstante, se encontró con 5 periodistas en la mesa que, según líderes de opinión, “lo atacaron en jauría”.

Al director del espacio informativo de La FM le recordaron su experiencia con Jaime Bayly por la forma en que confrontó los argumentos de Petro.

Bayly destrozó con acusaciones como: “Tú has resultado un santista en el clóset… A ti te han untado de mermelada… ‘mamerto’ de izquierda que defiende a Santos y a las Farc”.

La comparación es, por ejemplo, porque Vélez arrancó saneando “las diferencias” que ha tenido con Petro “en las redes sociales”, pero poco después lo increpó por lo que él considera es una amenaza de “expropiación a algunos empresarios del país”, incluido Ardila Lülle.

También, porque Petro habló de eliminar las gaseosas ya que “enferman y envenenan” a la sociedad colombiana.

Ese tema de las gaseosas y el de la modificación a la forma en que el sistema financiero obtiene sus ganancias en Colombia subió los ánimos de lado y lado en la entrevista.

Frente a esto, Luis Carlos Vélez le respondió:

“Usted parte de la premisa de que nosotros le hacemos estas preguntas porque nos las manda a hacer el dueño de la emisora. Nosotros tenemos todo el derecho de hacer las preguntas que consideremos. ¿Usted cree que nos mandaron a hacer las preguntas a nosotros?”.

Para bajarle el tono al diálogo intervino el periodista William Calderón, pero de entrada le preguntó a Petro cómo iba a hacer “para evitar que su concuñado Carlos Gutiérrez se meta en los negocios en un eventual gobierno suyo”.

“Pues no se metió en Bogotá. Fíjate. Si quiere seguir la pista de mi concuñado, que no es familiar mío, porque los concuñados no son familiares, entiendo la perversidad de tu pregunta”, respondió Petro.

Y agregó:

“Si uno midiera a los dirigentes políticos por las actividades de sus concuñados, por ejemplo, tendrían que decir por qué un director de medios es cuñado de un candidato presidencial, y sigue siendo director de medios en campaña. O tendrían que decir, por ejemplo, por qué los concuñados, la cuñada y el hermano de Álvaro Uribe Vélez son narcotraficantes, y no se dice. Es decir, ¿solo se aplica a Petro, y a los otros no? ¿No le parece supremamente grave?”.

De inmediato, Vélez interrumpió para defender a Néstor Morales, director de noticias en Blu Radio, pues interpretó que ese ‘vainazo’ de Petro tenía nombre ya que el periodista es esposo de la hermana de Iván Duque. Es decir, cuñado del candidato presidencial.

“Sin defender a Néstor Morales, él trabaja en una empresa privada y no tiene nada que ver que su familiar tenga que ver con el señor Duque”, dijo Vélez, y lo invitó a que respondiera “sin atacar a personas que no tienen nada que ver en la conversación”.

“Pero es que hay un doble rasero”, alcanzó a responder Petro, antes de que por enésima vez Vélez lo interrumpiera para cuestionarlo y reclamarle porque no respondía lo que le estaban preguntando.

Esa parte de la entrevista también fue comparada en redes sociales con los ataques de los que fue víctima Vélez en la entrevista con Bayly, el pasado 6 de mayo, pues aunque lo señalaba tampoco lo dejaba terminar las respuestas.

Cerrando la entrevista, Luis Carlos Vélez, con la voz notoriamente agitada, quiso acorralar a Petro con preguntas sobre cómo había comprado la casa que tiene en Chía, en cercanías con Bogotá. “¿De dónde saca una persona como usted cerca de un millón de dólares para pagar una casa como esa?”.

Petro, alterado, contestó que tuvo que vender la propiedad que tenía embargada, en Bogotá, para cubrir la deuda con el banco, y que luego pidió “un préstamo” a otro banco para adquirir su nueva vivienda.

“La única manera de salvarla y pagar las cuotas era vendiéndola. Entonces, usted, de la persona que recibió el chisme, debió haberle preguntado si paralelamente estábamos vendiendo nuestra casa. ¿O es pecado vender una casa para tratar de comprar otra?”, dijo.

Al final, periodista y candidato cerraron la conversación con una coincidencia: que ese tipo de “choques son los que generan las reflexiones”.

Y así fue, pues las reflexiones que hicieron líderes de opinión sobre la entrevista quedaron consignadas en sus redes sociales.

Es miserable el ataque en jauría que le hacen a Petro en la FM, jamás he visto que le hagan ese mismo escrutinio a otro candidato. ¿Qué clase de periodismo rastrero es ese? — matador (@matadoreltiempo) 12 de junio de 2018

Qué falta de ética la de @lafm y otros medios. Llevan semanas tratando de que el tema de la expropiación no salga de la agenda mediática para así favorecer a Duque y cuando @petrogustavo trata de explicar lo que él nunca ha dicho, se indisponen con él y le exigen que sea breve. — Sara Tufano (@SaraTufanoZ) 12 de junio de 2018

¿Cree usted que el periodista @Lcvelez es equilibrado? — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) 12 de junio de 2018

¿Saben qué sí quiero que me enseñe con urgencia @petrogustavo? A mantener esa calma, esa serenidad, ese tono, cuando le hacen entrevistas tipo encerrona. Gracias a los interrogatorios que le hacen a él, entendí que jamás podré ser candidata de nada. Yo les saltaría al pescuezo. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) 12 de junio de 2018

Una cosa es ser inquisitivo, y otra, no permitirle responder al entrevistado. Pero, además, ser inquisitivo de manera selectiva es poco respetable. Tan matoneadores entrevistando al que les cae mal y tan genuflexos cuando el entrevistado es Uribe, que los mangonea como quiere — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) 12 de junio de 2018

Periodista dice q interpreta a mayoría d oyentes y pregunta si “reconocerá resultados d elecciones” #PetroEnLaFm le ilustra q en COLOMBIA siempre ha habido fraude, aún así el periodista dice “No insinuará q hubo fraude?”

– No se insinúa es q el Concejo d Estado ya lo COMPROBÓ. pic.twitter.com/968y5MCI4T — Javi (@JaviGuacaneme) 12 de junio de 2018

Ve la entrevista completa acá: