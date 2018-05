Twitter fue el escenario principal en el que los televidentes mostraron su desacuerdo con la ‘avalancha’ de comerciales que interrumpió la continuidad en gran parte del debate de Noticias Caracol.

Al descontento se le suma el hecho de que por los comerciales se extienda un debate en un horario bastante nocturno un viernes.

Con humor, o algo de enojo, estas son varias de las reacciones:

Luego de ver el #DebateFinal no sé qué hacer, si comprar el Sedal by Yuya o quitarme 2 añitos con Cicatricure.

Dan mas propaganda que lo que los dejan hablar.#DebateFinal

— Where is my mind? (@clouds_black) May 26, 2018