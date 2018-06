Es el caso de Gustavo Petro, que en un trino que publicó confundió dos palabras similares pero con significado totalmente diferente: grabar y gravar.

“El diario La República debería exigir por lo menos que los que opinan leyeran sobre lo que escriben. El trabajo de Piketty no habla de grabar a los emprendedores empresariales, habla de grabar el capital improductivo y fundamentalmente las herencias en países ricos”, dijo Petro.

El diario La República debería exigir por lo menos que los que opinan leyeran sobre lo que escriben. El trabajo de Piketty no habla de grabar a los emprendedores empresariales, habla de grabar el capital improductivo y fundamentalmente las herencias en países ricos. https://t.co/gOGhwnDAZ7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) 5 de junio de 2018

Esa falta en la redacción la recogió el caricaturista Vladimir Flórez, más conocido como Vladdo, que fiel a su estilo gracioso se burló del candidato de la Colombia Humana ya que la palabra correcta para ese mensaje es gravar, que según la RAE hace referencia a “imponer un gravamen o impuesto [a alguien o a algo]”.

El otro grabar, dice la norma, se remite a “‘marcar [algo] en una superficie mediante incisión’ y ‘registrar [sonidos o imágenes] en un soporte’”.

Por eso, Vladdo escribió: “Doctor Gustabo, eso me parece muy grabe”.

Doctor Gustabo, eso me parece muy grabe https://t.co/IXQXwMFDFs — Vladdo (@VLADDO) 5 de junio de 2018

Pero si a Gustavo Petro lo critican por eso, a su contrincante político, Iván Duque, tampoco se la rebajan con la gramática, y así lo corrigió directamente la escritora y docente Carolina Sanín.

Productiva reunión con el Presidente y Magistrados de la @CConstitucional. Con @mluciaramirez ratificamos nuestro deseo de promover un Pacto por Colombia, donde logremos un consenso para una reforma a la justicia que una a nuestro país, pensando en el presente y el futuro. pic.twitter.com/dXIUEkpxZ9 — Iván Duque (@IvanDuque) 6 de junio de 2018

“@IvanDuque te lo he dicho ya tres veces. No se dice “un pacto donde logremos…”, sino “un pacto en el que logremos”. Y, en todo caso, la frase “un pacto en el que logremos un consenso” es… como te diría… propia de alguien que no tiene el hábito de pensar”, explicó Sanín en su perfil de Twitter.

@IvanDuque te lo he dicho ya tres veces. No se dice “un pacto donde logremos…”, sino “un pacto en el que logremos”. Y, en todo caso, la frase “un pacto en el que logremos un consenso” es… como te diría… propia de alguien que no tiene el hábito de pensar. — Carolina Sanín (@SaninPazC) 6 de junio de 2018

El artículo continúa abajo

A partir de estas precisiones, seguidores de lado y lado se tomaron las redes para burlarse y criticar duramente a los candidatos y a quienes los corrigen, y hasta para atacarse entre ellos mismos.

Otros, por el contrario, piden no agredirse verbalmente por un simple error que en muchas ocasiones ni siquiera lo cometió el candidato, sino la persona encargada de sus redes sociales.