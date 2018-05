Según Vicky Dávila, ha escuchado a Duque criticar al presidente Juan Manuel Santos por falta de palabra. “Pero él (Duque) tampoco la tuvo, tampoco tuvo palabra, y tampoco tuvieron palabra los demás”, agregó.

Minutos después la periodista fue más allá. Dijo que se enteró de que en la noche de este jueves la campaña del candidato de Álvaro Uribe inició un boicot para que los candidatos no fueran al debate de La W.

“Y entonces todos se dejaron convencer a última hora de Iván Duque y su campaña”, afirmó Dávila, y le agradeció a Fajardo por no dejarse persuadir y llegar a la cita.

Luego, le preguntó a Fajardo: ¿por qué usted cumplió?

A lo que el candidato de la Alianza Verde dijo que llegó al debate porque era un compromiso y no había ningún tipo de acuerdo para no asistir. Además, reconoció que entre las campañas ha habido un buen ambiente, respetuoso y amable; aunque, dijo, ya están cansados por el estrés de la campaña.

“En alguna oportunidad hemos dicho que esto es una cantidad infinita de debates, y es agotador y es tensionante para todas las personas cuando venimos a un debate y estamos expuestos a cada minuto a que nos estén mirando y nos estén evaluando”, sostuvo Fajardo.

Además, dijo que no conversó con los demás candidatos sobre no asistir al debate. Incluso, reconoció, algunas personas que dijeron que no fuera porque iba a estar solo.

“La decisión fue que yo me comprometí y aquí vengo a responder por lo que tengo que responder. Esa es la razón. Yo también estoy cansado, pero aquí estoy para cumplir con esa palabra”, sentenció Fajardo.

Este es el debate (o entrevista) en la que el protagonista fue el candidato antioqueño: