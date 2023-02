La reseña del medio comienza destacando lo importante que se ha vuelto la opinión de Tulio Zuluaga para quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas en Colombia y dice que son muchos los “dueños de restaurantes que buscan la bendición del creador de contenidos para alcanzar el éxito”.

Por eso, el mismo ‘influenciador’ se mostró sorprendido de que la opinión que él da llegara a un artículo en España.

Y es que es usual que las recomendaciones que hace el creador de contenido disparen la clientela de esos lugares y por eso el medio español lo acompañó a visitar a Sr. Chicharrón, un lugar ubicado en la Zona T, de Bogotá.

(Le puede interesar: ‘Tulio Recomienda’ recordó cuando era cantante y estuvo en el ‘Show de las estrellas’)

El diario destaca que si Tulio graba el contenido y finalmente sube una recomendación para sus más de 5 millones de seguidores en redes, es porque realmente le gustó la comida que probó y cita una de sus primeras palabras sobre un producto del menú:

“Elogia las jugosas y enormes costillas de cerdo que tiene enfrente, ya listas para comer. ‘Carnuditas, brillantes. ¡Dios! No sé cómo voy a hacer, me voy a dar un banquete’, exclama antes de morder la carne. La felicidad parece genuina”.

Los dueños de este restaurante, Camilo Sierra y Alex Montaño, ya habían intentado conquistar el paladar de Tulio pero no lo lograron. Esta vez, en medio de una visita exprés a Bogotá, el ‘influenciador’ se animó a pasar a ese restaurante y el medio español fue testigo “que lo esperaba casi vacío tras meses de dificultades económicas”.

Lee También

La primera vez de Sierra y Montaño frente al creador de contenido no les fue bien y nunca apareció la recomendación en sus redes sociales. Siguieron las sugerencias para mejorar sus productos y lo lograron, según reseñó El País el veredicto de Tulio:

“La degustación de esta vez no deja lugar a dudas: menos tiempo en las brasas ha tenido éxito. Tulio les notifica a sus anfitriones que se ganaron 60 publicaciones, que incluirá al chicharrón en su lista de comidas favoritas y que las costillas ahora sí están ahumadas. “¿Están preparados para el desastre?”, les dice en referencia a las filas de clientes que surgirán”.

(Le puede interesar: [Video] ‘Tulio Recomienda’ se fajó con novedad para internacionalizar su emprendimiento)

Tulio cumplió y al día siguiente hizo la anhelada reseña para que los visitaran. El diario destaca lo importante que es dicha publicación porque el número de comensales para Sr. Chicharrón crece inmediatamente el viernes que salió el ‘post’. “El sábado ya no queda carne y el restaurante se ve forzado a encontrar un nuevo proveedor de urgencia”, añade.

Otros de los restaurantes que visitó Tulio Zuluaga quedan en la plaza de mercado La Perseverancia, donde le agradecen porque ha traído el éxito a las apuestas de otros emprendedores, pero también le recriminan si no empieza a grabar para mostrar los platos ante sus seguidores y él lo entiende. Así se lo expresó al medio:

“’Cuando la persona siente el impacto, es muy agradecida. A uno le da pena cuando siente que debe un favor’, explica. Además, es consciente de que muchos no se acercan a él por afecto, sino porque lo ven como un medio para conseguir publicidad. Pero no le molesta. Está acostumbrado a que lo paren constantemente con invitaciones. ‘No me incomoda. Entiendo cuál es la necesidad de la gente’, asegura”.