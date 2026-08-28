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Desde el primero de abril de 2027, miles de trabajadores verán un nuevo descuento al revisar su reporte por cotizar a pensión en Colombia, debido a un artículo de la reforma pensional que también avaló la Corte Constitucional.

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Se trata de una disposición que, según la nueva ley, busca recaudar los recursos necesarios para el pilar solidario del nuevo sistema de jubilaciones, enfocado en las personas en situación de pobreza.

Por medio del mecanismo para cotizar a pensión en Colombia se establecen los puntos adicionales destinados al Fondo de Solidaridad Pensional, según el Ingreso Base de Cotización (IBC), de acuerdo con la reforma pensional.

Así serán los nuevos descuentos por cotizar a pensión en Colombia

Aporte del 1,5 %: aplica para quienes ganan desde 4 hasta 16 salarios mínimos, es decir, para ingresos entre $ 7’003.620 y $ 28’014.480

aplica para quienes ganan desde 4 hasta 16 salarios mínimos, es decir, Aporte del 1,7 %: aplica para salarios mayores a 16 y hasta 17 salarios mínimos, que equivalen a ingresos de más de $ 28’014.480 y hasta $29’765.385

aplica para salarios mayores a 16 y hasta 17 salarios mínimos, que equivalen a ingresos de más de $ 28’014.480 y hasta $29’765.385 Aporte del 1,9 %: aplica para salarios mayores a 17 y hasta 18 salarios mínimos, correspondientes a ingresos de más de $29’765.385 y hasta $31.516.290

aplica para salarios mayores a 17 y hasta 18 salarios mínimos, correspondientes a ingresos de más de $29’765.385 y hasta $31.516.290 Aporte del 2,1 %: aplica para salarios mayores a 18 y hasta 19 salarios mínimos, que abarcan ingresos de más de $ 31’516.290 y hasta $ 33’267.195

aplica para salarios mayores a 18 y hasta 19 salarios mínimos, que abarcan ingresos de más de $ 31’516.290 y hasta $ 33’267.195 Aporte del 2,3 %: aplica para salarios mayores a 19 y hasta 20 salarios mínimos, lo que representa ingresos de más de $ 33’267.195 y hasta $ 35’018.100

aplica para salarios mayores a 19 y hasta 20 salarios mínimos, lo que representa ingresos de más de $ 33’267.195 y hasta $ 35’018.100 Aporte del 3 %: aplica para todos aquellos salarios que superen los 20 salarios mínimos, es decir, para ingresos mayores a $ 35’018.100.

Uno de los puntos más importantes es que, para los empleados dependientes, este dinero por cotizar a pensión en Colombia será retenido mensualmente por el empleador mediante la planilla de seguridad social, mientras que los independientes deberán asumir el pago adicional.

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