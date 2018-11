El periodista de La F.m. le pidió al congresista evaluar o “destrozar” su propuesta que centra, en pocas palabras, en revisar y ajustar a la regla fiscal.

“Cuando nosotros en Colombia hicimos lo de la regla fiscal, lo hicimos respondiendo a que los mercados internacionales estaban muy tumultuosos y la duda que teníamos era si nos iban a bajar la calificación de riesgo en un ambiente donde las economías emergentes estaban muy golpeadas, pero qué pasa si hoy se hace la venia y se busca la manera legal de ser un poco más flexibles con esta ley”, propuso Luis Carlos.

Según él, si el gobierno de Iván Duque fuera a una calificadora de riesgo y le dice que tiene un problema, que no le alcanza el presupuesto, que es un gobierno nuevo y que tiene varios proyectos, podría pedir un ajuste a la regla fiscal y ser un poco más lapsos.

“Le aseguro que Fitch, Moodys, stand and poors le van a decir: ‘oiga, no es una mala idea. Eso sí, no sé cómo va a arreglar el problema legal, pero me parece una buena idea’”, afirmó Vélez.

Frente a la propuesta, el senador Barguil dijo que está de acuerdo, pero parcialmente y con varios puntos que se deben tener en cuenta.

“Aquí no hay que modificar las metas o lo que establece la ley, del año 2021 y en adelante, de cuál debe ser el déficit estructural del país. Lo que podemos hacer y nos puede autorizar eso el Comité Consultivo, sin necesidad de modificar la ley, sin tocar la regla, es que le permitan al Gobierno en los dos próximos años, un mayor margen de déficit, un mayor margen de endeudamiento”, afirmó el congresista.

Además, recordó que ese mismo Comité le permitió al gobierno de Santos una brecha mayor de déficit.

Así mismo, Barguil dijo que el nuevo Gobierno puede argumentar que en el último año llegaron un millón de venezolanos al país, lo que cuesta varios millones de pesos. También, que hay una crisis de Electricaribe y que hay factores externos que afectan las finanzas públicas para que se pueda revisar la brecha de endeudamiento, sin necesidad de tocar la meta que es al año 2021.

“Yo no estoy cambiando la regla, ni que modifiquemos la meta, sino en que el Comité Consultivo permita el próximo año una mayor brecha de endeudamiento”, agregó el senador.

A su turno, el director del diario La República, Fernando Quijano, se refirió a la propuesta de Vélez y a la posición de Barguil. Según él, una regla fiscal que depende de un comité consultivo no es regla fiscal.

“Para este año, la regla fiscal prevé que haya un déficit del 3 o 2 % y para el próximo año 2,4 %”, dijo Quijano y agregó, a modo metafórico, que esta propuesta le recuerda a las personas que el primero de enero se comprometen a bajar de peso y finalmente llega febrero, Semana Santa, y vuelve el chicharrón y los hábitos insaludables.

Según Quijano, frente a esta propuesta, la respuesta de las firmas calificadoras al Gobierno es que no sea irresponsable porque hay unos compromisos asumidos de déficit fiscal.

Finalmente, Barguil enfatizó en que se trata de un nuevo gobierno y estos escenarios podrían ser evaluados.