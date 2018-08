A raíz de las investigaciones por la reducción en los indicadores de cumplimiento de entre un 10 y 15 por ciento, propuestas por la Aerocivil, y las posibles sanciones en que incurriría la empresa, así como las razones de esta –nueva- crisis por el déficit de pilotos, el tema de Avianca fue el primero en ser debatido en la mesa de Hora 20, que contó con la participación de Jairo Libreros, Maria del Rosario Guerra, Lariza Pizano y Gustavo Bolívar.

La periodista Diana Calderón le dio la bienvenida a este tema con una despachada en la que nombró varios incidentes en el servicio de Avianca.

“La verdad es que los perjuicios son para los usuarios de todo nivel, desde el comerciante que viaja de Florencia a Bogotá, y lo dejan esperando un día, hasta personas de clase ejecutiva como el expresidente Felipe Calderón (de México) que el 23 de julio perdió una conexión en Bogotá y acusó a la aerolínea de engañar a los pasajeros; ayer nuestro panelista Miguel Gómez no solo padeció un retraso de 3 horas sino que además perdió su equipaje; nuestros compañeros de 6 AM Hoy por Hoy otro día casi no llegan a Cali, en fin, esto es para todos los ciudadanos sin diferencia”, dijo Calderón.

Y planteó entonces la pregunta de fondo en torno a esta coyuntura:

¿Es un problema de falta de control oficial o es un problema de responsabilidad empresarial?

El ahora Senador Gustavo Bolívar revivió un caso personal cuando, en 2017, quiso traer a su hijo desde Miami antes de que dos huracanes azotaran La Florida. En esa ocasión, Avianca les cobró 13 millones de pesos, a lo que él, y varios afectados por la misma razón, optaron por mandar a sus seres queridos a Nueva York por 400 dólares.

“No hay un gobierno que esté velando por los intereses de los consumidores. Si viera las penalidades que le impone a uno Avianca, pero ellos pueden fallar a la hora que sea y no hay una compensación en los castigos que debe tener la aerolínea para con el consumidor”, expresó Bolívar.

Por su parte, Maria del Rosario Guerra, Senadora del Centro Democrático, afirmó que Avianca movió el año pasado 29 millones de personas, tiene el 61 % del tráfico nacional, y por esas descomunales cifras (como sus ganancias) las medidas a tomar “no pueden ser solo una multa”.

El panelista Jairo Libreros fue más allá en el tema de la responsabilidad del gobierno para ejercer control ante estas situaciones, en particular, control del estatuto del consumidor. “No podemos olvidarnos que hace poco se declaró que el servicio de transporte aéreo es un servicio público esencial, debería tener diversos controles, pero entonces es un servicio público esencial cuando se trata de los intereses de Avianca, pero no lo va ser entonces cuando se trata de los intereses de los consumidores”, afirmó Libreros ante la falta de herramientas para que los ciudadanos puedan presentar quejas y regular lo que está pasando.

Y agregó: Nosotros tenemos que ir al Congreso de la República a estudiar nuevamente ese tema, que en 2011 lo sacaron por la puerta de atrás.

En el mismo espacio radial, Diana Calderón mencionó que Avianca está jugando con su propia reputación y su propio prestigio, empresa a la que catalogó como un orgullo para el país.

Estas son algunas reacciones en redes que comparten los mismos criterios de falta de control expresados en Hora 20:

Sobre incumplimientos de @Avianca los funcionarios públicos no podemos indignarnos y no hacer nada. Desde la Comisión Sexta propondré revisar el capítulo 13 del Reglamento Aeronáutico Colombiano para buscar ser rigurosos con las sanciones cuando aerolíneas incumplan a usuarios. pic.twitter.com/MxRDR9KXDX — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) August 2, 2018

He conversado con varios parlamentarios con el fin de sacar adelante las iniciativas necesarias para garantizar los derechos de los usuarios en incumplimiento de @avianca. #VamosAHacerlo — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) August 2, 2018

El problema de los retrasos aéreos es que tenemos una empresa que funge como monopolio en nuestro país, el día que @Avianca no sea monopolio y tenga una buena competencia mejorarán las condiciones para el usuario — Luis Fernando Velasco Chaves (@velascoluisf) August 2, 2018

Avianca escupe sobre sus usuarios: cancela vuelos sin avisar, se demora, no entrega explicaciones, nos irrespeta y nos perjudica. Pero hace eso porque tenemos un Estado que pisotea a los débiles (incluso los esquilma) mientras facilita los abusos de los empresarios. ¡No más! — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) August 2, 2018

Qué tiene que pasar para que alguien realmente sancione como debe ser a @Avianca no es justo que hagan con el pasajero lo que quieren. Yo con vuelo a las 11 y me dicen tenemos un pequeño retraso sale a la 1:30! pequeño? Es injusto y más con bebé de meses. — Yalena Jácome (@yalenajacome) August 2, 2018

Hilo.

Amigos de @Avianca, eso del "servicio esencial" argumentado a su favor en la huelga, les quedó grande. Cuando no son incumplimientos, cancelaciones sin explicación, fallan en los procedimientos: hoy la pérdida de tiempo por la devolución de un equipaje. — Claudia Morales (@ClaMoralesM) July 28, 2018