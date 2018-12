La polémica se ha desatado luego de que La FM filtrara unas grabaciones en las que se oye cómo el congresista del Polo Democrático incentiva un paro camionero con el objetivo de paralizar el país y frenar un supuesto negocio que estaría haciendo el ministerio de Transporte con la compra de nuevas flotas de vehículos.

“Los que nos gobiernan son sus enemigos. Lo voy a decir más duro: César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, (Iván) Duque, son los mismos. La mayoría del Congreso, casi la totalidad del Congreso, son los mismos, ellos están contra ustedes”, advierte Robledo en su conversación con camioneros.

Y agrega: “Entonces a ellos no hay que convencerlos, no hay que persuadirlos, no hay que reeducarlos. Hay es que derrotarlos”. Esto, al argumentar que con un posible paro se podrían frenar algunas de las medidas que el Gobierno Nacional está promoviendo.

El artículo continúa abajo

Aunque por ahora el senador no se ha pronunciado sobre estos audios, centenares de usuarios en Twitter, entre ellos líderes políticos y periodistas han criticado la posición del congresista hasta el punto de tildarlo de incendiario y oportunista.

A continuación, el video completo con los audios de La FM y varias de las reacciones que se han generado por este tema en Twitter:

Nada raro. El senador Jorge Enrique Robledo @JERobledo ha sido promotor de todos y cada uno de los paros en Colombia. Eso le encanta y hace parte de esa espantosa forma de hacer política incendiando al país y destruyendo a las instituciones y funcionarios https://t.co/VaEqp2Vlhx — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) December 7, 2018

En una democracia, cualquier persona tiene derecho a disentir de las políticas del Gobierno, pero lo que sí no podemos es generar odio en el corazón de los colombianos. Hoy, más que nunca, el país necesita un Pacto Nacional. https://t.co/KXE4vREci1 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) December 7, 2018

Audios revelan cómo el senador Jorge Robledo incentivaría al paro camionero | La FM. suficientes pruebas para abrir investigación a ⁦@JERobledo⁩ x incentivar vías de hecho e inducir a la rebelión y al caos total al país. ⁦⁦@FiscaliaCol⁩ https://t.co/hml6HCCqMB — (((J NICOLAS FARAH))) (@nicolas7110) December 8, 2018

Quieren parar el Pais y opacar los logros del actual gobierno de ⁦@IvanDuque⁩. No les importa Colombia, están como los envidiosos, no les interesa ganar, solo opacar la gestión. Audios revelan cómo el senador Jorge Robledo incentivaría al paro. https://t.co/I4zLs1Vo6K — ErikAstralagaMerlano (@ErikaAstralaga) 8 de diciembre de 2018

Después de enterarme de los audios del Senador Jorge Robledo siento vergüenza de haber votado por él… — Milton Castro (@castro8000) December 8, 2018

Triste ocaso de su vida Sr @JERobledo, llegar a viejo y no poder mostrar en su hoja de vida más que odios diseminados, más que frustraciones y resentimientos sembrados y terminar su vida política disfrutando viendo a su país como Nerón con su lira frente a su Roma incendiada — Silvio Ramirez V (@silvioravel) 7 de diciembre de 2018