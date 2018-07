Frente a esta situación, Nairo Quintana se ubicó en la parte de adelante y evitó caer así en el corte que perjudicó al resto de colombianos, entre ellos a Egan Bernal, quien perdió más de 2 minutos y cedió terreno en la lucha por el título de mejor juvenil de la competencia; sin embargo, continuó en entre los 20 primeros de la general.

Quintana, por su parte, continuó entre los 10 primeros de la clasificación individual.

Posiciones completas de los 4 ‘cafeteros’ que siguen en competencia:

Etapa 13:

1. Peter Sagan (SLVQ – Bora): 3:45:55

27. Nairo Quintana (COL – Movistar): MT

125. Egan Bernal (COL – Sky): a 2:08

136. Daniel Felipe Martínez (COL – EF Drapac): a 2:08

137. Darwin Atapuma (COL – UAE Emirates): a 2:08

Clasificación general:

1. Geraint Thomas (GRB – Sky): 53:10:38

2. Christopher Froome (GRB – Sky): a 1:39

3. Tom Dumoulin (HOL – Sunweb): a 1:50

8. Nairo Quintana (COL – Movistar): a 4:13

18. Egan Bernal (COL – Sky): a 23:30

45. Daniel Felipe Martínez (COL – EF Drapac): a 1:11:56

63. Darwin Atapuma (COL – UAE Emirates): a 1:24:38

Clasificación de jóvenes:

1. Pierre Latour (FRA – AG2R): 53:27:19

2. Guillaume Martin (FRA – Gobert): a 1:58

3. Egan Bernal (COL – Sky): a 6:46

6. Daniel Felipe Martínez (EF-Drapac): a 55:15

Este sábado 21 de julio se disputará la etapa 14 sobre 188 kilómetros, trayecto que tendrá 4 premios de montaña, el último de segunda categoría cerca la meta.

En video, el resumen de la etapa:

📺 @DeGendtThomas on the move, @michaelschaer last attempt and @Petosagan's hat-trick all you need to know about Stage 13 in 1 minute. #TDF2018 ⬇️ pic.twitter.com/A5CA4iENiD

— Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2018