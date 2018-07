El autor de la patada fue el francés Bryan Mélisse, defensa del Dudelange y quien vio la tarjeta roja directa por esta acción, producida en el cuarto minuto de adición del segundo tiempo, cuando su equipo perdía 2-1 y quedaba eliminado, pues en la ida se había presentado un 1-1.

El afectado, entre tanto, fue Mate Patkai, atacante que recibió en su abdomen el golpe de su rival, quien venía de despejar el balón.

Ahora, en la segunda fase de clasificación, el Videoton deberá enfrentar al Ludogorets de Bulgaria.

En video, la falta en cuestión:

We have an early contender for worst tackle of the season…

This effort saw Dudelange’s Bryan Mélisse sent off against Vidi FC in the second leg of their Champions League qualifier.

Daniel Bryan would be proud. pic.twitter.com/R7xrrNlbFv

— Reginaldo Rosario 🇵🇹 (@Regi1700) July 17, 2018