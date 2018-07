Teniendo en cuenta que solo queda una jornada para que finalice la ronda gala, el británico ya es virtual campeón y está alcanzando su primera gran vuelta en su carrera.

El artículo continúa abajo

Por esa razón, cuando Thomas cruzó la meta no pudo evitar la euforia que llegó a su clímax cuando abrazó al director del equipo Sky, Dave Brailsford, y sus lágrimas no se pudieron contener.

It's starting to sink in. Geraint Thomas embraces Team Principal Sir Dave Brailsford. Not a dry eye left in the house! 😂 #TDF2018 pic.twitter.com/NSzi5GSPjG

— Team Sky (@TeamSky) July 28, 2018