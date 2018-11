La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) confirmó que cuatro personas más resultaron heridas, entre ellas están: el piloto japonés Sho Tsuboi, dos fotógrafos y un comisario de pista.

Tras el accidente, Flörsch escribió en su cuenta de Twitter: “Solo quiero que todo el mundo sepa que estoy bien, pero mañana por la mañana me someteré a cirugía”.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.

— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) November 18, 2018