El boyacense firmó con la escuadra ‘telefónica’ luego de que el conjunto al que pertenecía, el Astana de Kazajistán, declarara que no tenía cómo seguir pagando su salario y el de otras figuras.

Lo particular es que en la Vuelta a España de 2019 hubo una fuerte polémica que enfrentó a Miguel Ángel López con el Movistar, pues en una caída suya y de otras figuras, los pedalistas del elenco ibérico aceleraron, lo que llevó al popular ‘Supermán’ a tratarlos de “los estúpidos de siempre”.

Sin embargo, las diferencias se solucionaron en la misma competencia y el incidente quedó cerrado.

Ahora, el ‘escarabajo’ se declaró “muy feliz por firmar con uno de los equipos más importantes del mundo”, en donde intentará ratificar su buen nivel y refrendar lo alcanzado por años atrás por Nairo Quintana en esa formación.

Inicialmente, López firmó por una temporada y se convierte en el quinto fichaje del escuadrón azul tras los anuncios de los españoles Iván García Cortina y Gonzalo Serrano, el austriaco Gregor Mühlberger y el puertorriqueño Ábner González.

Así fue presentado el escalador colombiano por su nuevo equipo.

🦸✊🇨🇴 @SupermanlopezN: "Daré todo lo mejor de mí para representar al Movistar Team y a la afición de Colombia de la mejor manera". Sus declaraciones tras el fichaje ⬇️ #MejorConectados

Words from Miguel Ángel López as he joins the Blues #RodamosJuntos → https://t.co/KFbhmEzBIN

— Movistar Team (@Movistar_Team) November 24, 2020