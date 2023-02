Este sábado Boca Juniors cayó 2-1 ante Talleres de Córdoba por una nueva jornada de la Superliga Argentina. Allí se vio un equipo pobre en el que Villa fue señalado particularmente.

Pero la gota que colmó el vaso fue la infantil expulsión del colombiano luego de agredir a un rival sin el balón y en una jugada de poca trascendencia cuando su equipo ya perdía 2-0.

Varios periodistas critican a Villa:

Boca es un descontrol táctico. Un equipo sin ideas ni actitud. Que el final no confunda. Talleres lo superó y lo perdonó. Ibarra tiene que cambiar. No hay intocables. Ramírez y Pol deben salir. Irresponsable Villa. Mal los laterales. Es momento de los chicos. Basta de taparlos. pic.twitter.com/Yc9nvG1OSM

Paradójicamente, Boca jugó mejor sin Villa, aunque el hombre de menos se hizo sentir y finalmente los ‘Xeneizes’ pudieron anotar solo un gol en la búsqueda épica del empate.

Apenas terminó el partido, periodistas e hinchas de Boca señalaron a Villa por su comportamiento y cómo dejó al equipo con uno menos.

El periodista Flavio Azzaro, que en el Mundial cobró gran notoriedad, se refirió al tema y dijo que Villa tiene ínfulas de Cristiano Ronaldo por culpa de los elogios que la dirigencia del equipo le suele hacer.

“Villa no puede ser lo único que tiene Boca. Es un futbolista anímico. Te puede dejar tirado, no siempre aparece. No sé si tiene ganas de jugar en Boca. Villa se cree Cristiano Ronaldo en Boca, se toma atribuciones que no se debe tomar”, lanzó Azzaro.