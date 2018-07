El número dos mundial, primer cabeza de serie en Londres, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-1 al eslovaco Lukas Lacko, último finalista del torneo de césped de Eastbourne, y se medirá en tercera ronda al alemán Jan-Lennard Struff, verdugo del veterano croata Ivo Karlovic.

Federer, de 36 años, se felicitó por el recorrido sin sobresaltos que ha tenido hasta ahora y lleva ya 26 sets consecutivos ganando en el All England Club, donde defiende título.

Even by @rogerfederer's standards, this drop shot was one of his finest 👏#Wimbledon pic.twitter.com/KtCYN0yxxI — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2018

“Siempre es bueno no gastar mucha energía en los primeros partidos”, dijo el suizo de 36 años, que busca su novena corona en el All England Club y arrebatar el número uno mundial al español Rafael Nadal.

Lacko (73º mundial) llegaba a Wimbledon con la tarjeta de presentación de finalista en el torneo inglés de Eastbourne, partido en el que cayó ante el alemán Mischa Zverev.

Las Williams adelante, el chileno Jarry vende cara su piel

Otra ilustre participante, la estadounidense Venus Williams, cinco veces campeona en Londres, tuvo que bregar con la rumana Alexandra Dulgheru, una jugadora surgida de la fase clasificatoria que se anotó la primera manga pero que acabó cediendo el partido por 4-6, 6-0 y 6-1.

La estadounidense, que disputa su 21º Wimbledon, fue finalista el año pasado, pero perdió ante la española Garbiñe Muguruza.

Su hermana Serena, antigua número 1 del mundo, se clasificó a tercera ronda de Wimbledon al imponerse a la búlgara Viktoriya Tomova, 135ª del mundo y salida de la fase previa, en dos sets (6-1, 6-4).

La menor de las hermanas Williams, en busca de su octavo título en el Grand Slam londinense, se medirá con la francesa Kristina Mladenovic por un puesto en octavos de final.

⏱ Third round spot sealed in 66 minutes ⏱ Another step towards an eighth #Wimbledon title, @serenawilliams defeats Viktoriya Tomova 6-1, 6-4 on Centre Court pic.twitter.com/bjEhP7hcod — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2018

Por su parte, la checa Karolina Pliskova se impuso a la también ex número uno mundial Victoria Azarenka.

Pliskova, que ocupa en la actualidad el octavo puesto del ránking, se impuso a la bielorrusa por 6-3 y 6-3 y logró por primera vez superar la segunda ronda en el torneo sobre hierba londinense.

La estadounidense Madison Keys, décima cabeza de serie en el All England Club, también se aseguró una plaza en la tercera instancia al derrotar a la tailandesa Luksika Kumkhum por 6-4 y 6-3.

Y la número 2 del ranking mundial, la danesa Caroline Wozniacki cayó eliminada al perder con la rusa Ekaterina Makarova, 35ª, por 6-4, 1-6, 7-5.

En cuanto a los tenistas latinoamericanos y españoles, el chileno Nicolás Jarry, de 22 años, quedó eliminado este miércoles de Wimbledon al perder en un disputado partido ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

McDonald, 103º del mundo, 23 años, se llevó el partido por 7-6 (7/5), 5-7, 3-6, 6-2 y 11-9, en 3 horas y 30 minutos.

Jarry, de 22 años y 66º jugador del mundo, disputaba por primera vez la segunda instancia de un torneo del Grand Slam en su quinta participación.

En primera ronda, el chileno había eliminado en primera ronda al serbio Filip Krajinovic, cabeza de serie número 28º.

McDonald se medirá en tercera ronda al ganador del duelo entre el croata Marin Cilic, tercer cabeza de serie y finalista en 2017, y el argentino Guido Pella, que se decidirá el jueves luego de ser interrumpido por la lluvia este miércoles.

El español Guillermo García López, de 35 años y 65º del mundo, perdió ante el ruso Daniil Medvedev (67º, 22 años) por 6-3, 6-4 y 6-2,

El francés Lucas Pouille, 19º del mundo, protagonizó la sorpresa al ser eliminado por un jugador procedente de la fase de clasificación, el austríaco Dennis Novak, por 6-4, 6-2, 6-7 (8/10), 3-6 y 6-2.

En cambio, el canadiense Milos Raonic accedió a tercera ronda no sin esfuerzo, en tres mangas que se resolvieron con el juego de desempate: 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), 7-6 (7/4).

Just 1mph away from equalling the #Wimbledon service speed record, @milosraonic had pace to burn in his second round encounter… pic.twitter.com/9mvzYSdohE — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2018

