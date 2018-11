A las 8:00 p.m. de este miércoles se llevarán a cabo los dos primeros partidos de cuartos de final: Santa Fe vs. Tolima y Medellín vs. Bucaramanga. Los equipos que ganen su serie se enfrentarán entre sí en las semifinales. Los partidos de vueltas de estos cruces de cuartos de final se disputarán el sábado 17 de noviembre.

El jueves 15 de noviembre, también a las 8:00 p.m., se jugarán los otros dos partidos de ida de los cuartos de final: Rionegro vs. Once Caldas y Junior vs. Equidad. Los semifinalistas en esta parte del cuadro final se conocerán el próximo domingo 18 de noviembre.

A partir de ahora inicia la lucha final por los cupos a los torneos internacionales del próximo año. El equipo campeón de este semestre se quedará con el tercer tiquete a la Copa Libertadores 2019, torneo al que ya están clasificados Tolima (campeón del primer semestre) y Nacional (campeón de la Copa Colombia).

El cuarto cupo al principal torneo continental será para el mejor equipo ubicado en la reclasificación que no haya sido campeón este año. Por el momento, ese equipo es el Medellín.

A la Copa Sudamericana irán los 4 mejores equipos en la reclasificación que no hayan clasificado a la Copa Libertadores.