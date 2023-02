Pep Guardiola habló del duelo contra Arsenal, válido por la Premier League. El entrenador aprovechó los micrófonos para disculparse con Steven Gerrard, leyenda inglesa que ofendió hace un par de días.

Recientemente, el también exjugador defendió al Manchester City por medio de un ejemplo donde el mítico volante de marca del Liverpool fue el protagonista, en el cual, un error de Gerard le ayudó al elenco azul celeste a conseguir la Premier League de la temporada 2013-2014.

Aunque el entrenador indicó que le pidió disculpas al referente del elenco donde hoy juega Luis Díaz, aprovechó para mencionar su sentir frente a los micrófonos.

El exentrenador del Barcelona inició la rueda de prensa sobre este importante compromiso del balompié inglés haciendo mención de Gerrard.

“Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo. Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club”. dijo Guardiola.