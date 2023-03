La Major League Soccer es el campeonato de fútbol que reúne a los equipos de Estados Unidos y Canadá. Cada temporada llama a más aficionados debido a la inversión económica que le inyectan y los nuevos formatos que presentan tanto en el juego como en las transmisiones.

Esta temporada, el formato en sus fases finales cambió, ya que, desde los octavos de final, se disputarán fases de 3 compromisos y el que gane avanzará hasta conocer al nuevo campeón.

Los partidos más importantes para ver este fin de semana son los siguientes:

LAFC vs. Portland Timbers

Debuta el campeón del torneo. El equipo de Los Ángeles afronta una nueva temporada luego de haberse coronado por primera vez en su historia, pero ahora con muchos cambios. En su plantilla ya no cuentan con la figura de Gales, Gareth Bale, quien tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional, y tampoco con el delantero colombiano Christian Arango, quien se fue al fútbol mexicano. Con quien si siguen contando es con su máxima figura, el mediocampista mexicano Carlos Vela. Este compromiso será a las 7:30 de la noche, hora colombiana.

Orlando City vs. Cincinnati

El equipo de Orlando siempre va a ser llamativo por la cantidad de latinos que hacen parte de esta ciudad. Además, dirigidos por el técnico colombiano Oscar Pareja han encontrado consistencia en su juego y en esta temporada tienen grandes posibilidades de clasificar a las finales. Por su parte, en el Cincinnati, el lateral colombiano Santiago Arias espera encontrar nuevamente su mejor nivel para volver a Europa y a la Selección Colombia. Este partido también será a las 7:30 de la noche.

Atlanta United vs. Toronto

Atlanta United, con el único campeón del mundo del campeonato Thiago Almada, viene de darle vuelta a San José en un partido que parecía perdido. Ante la salida de su máxima figura, el delantero venezolano Josef Martínez, el equipo dirigido por Gonzalo Pineda espera retomar el mando del torneo estadounidense. Por su parte, Toronto, con dos de los jugadores mejores pagados del campeonato como lo son Federico Bernardeschi y Lorenzo Insigne, quiere sumar sus primeros tres puntos luego de caer ante el DC United. Este compromiso será también a las 7:30 de la noche.

FC Dallas vs. LA Galaxy

Dos de los equipos con más latinos en sus nóminas y en sus hinchadas. Con jugadores importantes quieren retomar el protagonismo que perdieron muchos años atrás volviendo a conseguir títulos para llamar a más hinchas a llenar los estadios nuevamente. Este partido se jugará en el estado de Texas a las 8:30 de la noche, hora colombiana.

Seattle Sounders vs. Real Salt Lake

Al Real Salt Lake llegó uno de los mejores jugadores de la liga colombiana del año pasado, Carlos Andrés Gómez, quien salió de Millonarios con un valor récord de 4 millones de dólares. El jugador chocoano quiere tener un papel protagónico para poder dar el salto al fútbol europeo. Este partido se jugará en el Estadio Lumen Field a las 10:30 de la noche, hora colombiana.

Estos serán todos los partidos de la fecha:

