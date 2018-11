El entrenador de 50 años, que guió al cuadro texano a la Open Cup de 2016 así como a los ‘playoffs’ en cuatro de sus cinco campañas en Dallas, llegó a un acuerdo para terminar su vinculación con el FC Dallas, según informó el equipo este lunes.

