Aunque son conscientes de las graves implicaciones que tendrá la agresión de uno de sus hinchas al volante de Millonarios, Daniel Cataño, en la interna del Deportes Tolima criticaron con dureza la postura del ‘albiazul’: que al final se negó a jugar el partido que estaba programado por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023 en el gramado del Murillo Toro, alegando supuestas faltas de garantías.

César Camargo Serrano, presidente de la institución, no tuvo piedad con la visita y la señaló de haber boicoteado el cotejo. Y no solo eso: si bien reprochó la agresión que cometió uno de sus seguidores, identificado como Alejandro Montenegro, también se fue lanza en ristre contra el volante bellanita, quien en la previa cayó en las provocaciones y encendió aún más los ánimos de cara a esta contienda.

Cuando todavía se esperaba la reanudación del cotejo, Camargo Serrano fue implacable y en primera entrevista a Win Sports denunció un supuesto interés del cuadro foráneo de querer sabotear el compromiso. Asimismo, dio a entender que, tras la posición tomada por los ‘Embajadores’, irá hasta las últimas consecuencias por los puntos, toda vez que hubo un club que se retiró del campo.

“Digamos que hay dos hechos que son absolutamente reprochables: no puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado”, advirtió el heredero del fallecido exsenador Gabriel Camargo Salamanca. Pero acto seguido se fue con los ‘taches arriba’ en contra del adversario, por lo que consideró una postura también reprochable.

“Pero hay otro hecho que es impresentable: que ese sí está bajo el control de los equipos, y es que uno de ellos se retire de la cancha. Eso no tiene presentación. Eso es un boicot al juego, al deporte y espero que se tomen las medidas disciplinarias. No se vale que nos presionen de esa manera”, agregó el directivo, bastante molesto con el proceder del contrario en este caso y el show desplegado.

Camargo mencionó que “hubo un equipo que se retiró” del terreno, sin tener la autorización del juez Wílmar Roldán; lo cual, a la luz del reglamento, también debe ser considerado por el comité de disciplina del campeonato. Un hecho no menor, pues en un momento el técnico Alberto Gamero, recordado en Ibagué, condicionó la presencia de su grupo, al retorno de Cataño al encuentro.

“Es un hecho inocultable. No debería terminar en esto, lamentamos mucho lo que pasó, estamos en contra, estamos en contra de lo que sucedió ayer [sábado] en el hotel de parte del jugador. Eso no es fútbol, no es el deporte y son hechos que se nos salen de nuestro control. Los equipos de futbol somos los llamados a promover el deporte, no destruirlo”, sentenció el presidente.

Presidente de Tolima arremetió contra Daniel Cataño

Y es que el propio Cataño, con sus constantes provocaciones a la afición local, se encargó de enrarecer todavía más el pesado ambiente que se vivió en la previa. Incluso, antes del momento en el que es golpeado por el hincha, las cámaras captaron como respondió a la impresionante silbatina y cánticos en contra suya, tocándose las orejas en otra de sus acostumbradas señales incitadoras.

“No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante (Millonarios) en donde dice que juguemos, pero que el árbitro le quite la sanción a Cataño”, añadió este lunes el dirigente deportivo el lunes, en extenso diálogo con ‘La W Radio’.

“No estoy de acuerdo con las incitaciones de Daniel Cataño en el hotel y el campo de juego. Jugadores o dirigentes no podemos hacer ese tipo de actos porque producimos violencia”, mencionó el directivo, quien cuestionó el proceder del futbolista y lo llamó como la ‘ley de la jungla’, en la que el futbolista, a su juicio, también es responsable de lo terminó pasando en el terreno de juego.

Mientras el agresor pasó la noche en uno de los calabozos del CTI de la Fiscalía, Daniel descansó en uno de los hoteles de la ciudad con la delegación bogotana. Y recibió el respaldo de sus colegas, quienes desde diferentes vertientes empezaron a solidarizarse con lo sucedido; aunque lo más probable es que su reacción al manotazo recibido le amerite una dura sanción por parte de la Dimayor.