Luego de departir un rato con los hinchas azules, el técnico argentino tomó la vocería para agradecer el gesto y expresar lo que significó Millonarios “en la etapa más difícil” de su vida, cuando sufrió de una enfermedad mortal (cáncer) que logró vencer.

“En nuestro corazón siempre, con mucho amor. Mis hijos tan agradecidos a Millonarios, siempre me lo repiten (…) Y en un lugar que es tan difícil, porque ustedes no tienen idea lo difícil que es Millonarios, haber logrado las cosas que logramos me llena de emoción, de orgullo también, y le agradezco. Millonarios, en mi vida, en la etapa más difícil, fue lo mejor que me paso, y eso no tiene precio”, dijo Russo, mientras se le quebraba la voz.