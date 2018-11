Hoy en su mayoría, vemos Boca Juniors Vs River Plate, otros Milán Vs Juventus… y la minoría el Celta de Vigo Vs Real Madrid…. ¿PERO ALGUIEN QUIERE PENSAR EN EL MÓNACO VS PSG?. pic.twitter.com/QWT76kLeYb

— Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) November 11, 2018