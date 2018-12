View this post on Instagram

Ustedes, de qué equipo son hinchas? . . Mi papá me llevaba al estadio desde muy pequeña… me hizo hincha del @dimoficialcom y juntos aún disfrutamos del fútbol. Siempre será un hermoso plan para compartir con él! (Menos mal no tiene instagram pa’ que no vea como quedo en la foto 😂😍) . . Gracias Poderoso, hoy perdimos, pero me recordaron que es jugar con el corazón y los 🍳, y cuando eso pasa, no hay nada que reprochar ❤️ Felicitaciones a todos los del Junior, Muy merecido!! 👏🏻 Gracias @puma.col Por mi camiseta, que regalazooo ❤️❤️