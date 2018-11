“Entramos a un camerino que tenía un olor a químico muy raro. Esas cosas hay que mencionarlas porque eso no está bien, no es competir en franca lid. No puedo acusar a nadie. Descubrimos las cosas que eran, las recogimos, pero el olor se permeaba por todo el camerino y eso no es una manera de competir“, aseguró Zambrano ante los medios de comunicación en la noche del sábado.

El equipo ‘poderoso’ perdió ante el Bucaramanga por 2 goles a 0 en condición de visitante, pero avanzó a la siguiente fase del fútbol colombiano por la victoria 3 a 0 que consiguió en el partido de ida, en Medellín.

Horas después de la queja pública que hizo Zambrano, el periodista Juan Aristizábal subió a su cuenta de Twitter un par de fotos mostrando la supuesta sustancia que había en el camerino visitante del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Esta sería la sustancia que estaba en el camerino del @DIM_Oficial y de la que emanaba unos fuertes olores que marearon a los jugadores, podría ser un químico que causará dolor de cabeza y desaliento, de comprobarse merecería el @ABucaramanga una FUERTE sanción, puro #JuegoSucio! pic.twitter.com/Q31Bo3Ff3f — Juank Aristi Angel (@JuanAristiAngel) November 18, 2018

La Dimayor ya se pronunció al respecto, confirmando que le solicitó un informe de lo sucedido a la administración del estadio del Bucaramanga.