Frente a este acto, Solveig emitió un video en su cuenta de Twitter junto al cual escribió: “Sinceras disculpas a quien yo haya ofendido… Las personas que me han seguido durante 20 años saben lo respetuoso que soy, especialmente con las mujeres”.

Entre tanto, en la pieza audiovisual apuntó: “Estoy impactado por lo que estoy leyendo en Internet… Mi nivel de inglés, evidentemente, es insuficiente. No pensé que esto podría ser visto como una ofensa… Era una broma, seguramente una muy mala. Quiero pedir disculpas a las personas que he ofendido”.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R

— Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018