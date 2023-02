: “Son decisiones técnicas. Tratamos de tener el equipo y muchas veces no es ir hacia adelante y en el fútbol moderno tengo que ir hacia atrás y sabemos que hay momento para tener un extremo abierto y creo que de eso se trata. No me disgusto el partido que hizo Jersson González. La idea es que encontremos ese equipo que queremos todos. Estamos en construcción del equipo”.