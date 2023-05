Fue un día sin muchas sorpresas, pero sí con algunas subidas leves que fueron mermando a los corredores que se especializan en los remates a velocidad, aunque en esta jornada sí hubo un final en ‘sprint’.

Por estas características, Michael Matthews empezó a marcar la diferencia desde varios kilómetros atrás y eso le permitió llegar con unas condiciones diferentes a la meta. Finalmente, él fue quien ganó la tercera etapa.

🔥 Third victory at the Giro for Michael Matthews after Montecassino 2014 and Sestri Levante 2015 🔥#Giro #GirodItalia @blingmatthews pic.twitter.com/hA41GSXMyw

