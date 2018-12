Según declaró el ‘Chino’ en una entrevista con el portal , citada por Caracol Radio, desde que Giraldo declaró que no quería ser como el chileno, él no había tenido oportunidad de replicarle.

Por eso no se guardó nada y aseguró que si el colombiano no quería ser como él era “por güevón”, pues si por un minuto Giraldo hubiese sido como el chileno “hubiese jugado como hombre, porque juega como niña. Segundo, sería top ten y el güevón es 400 del mundo. Y, además, no viviría hecho mierda como vive, viviría en Montecarlo… Entonces le hubiese convenido ser como yo”.

Pero Ríos no terminó ahí, sino que además arremetió contra su habilidad para jugar al tenis y declaró que Giraldo no le puede dar la “pelea”.

“Es como yo digo, me encantaría ser Messi por cinco segundos, me encantaría… Pero él dijo eso y cuando empiece a jugar como hombre yo creo que ahí me puede hacer pelea. Pero hoy en día, como estoy jugando, sería 6-4 y 6-1. Este es cagoncito, en los segundos sets se va a la mierda”, aseguró.

Este nuevo choque entre Ríos y Giraldo se presenta en el marco donde el exnúmero 1 del mundo y el colombiano podrían enfrentarse en las canchas en un challenger en enero en el que el chileno piensa participar para salir de su retiro profesional.

Los problemas entre ambos deportistas se presentan desde el 2016, recuerda Caracol Radio, cuando el colombiano abandonó el cuarto juego de la serie entre Colombia y Chile por el repechaje de la Copa Davis. En esa ocasión, Ríos tildó a Giraldo de “cobarde y “tenista de medio pelo”.