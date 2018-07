“Sabíamos que estos primeros días serían complejos. Pero desafortunadamente esto forma parte del juego. Todos los corredores desean estar delante en el pelotón en estos finales, estar en el primer tercio. Los chicos (de su equipo Sky) no pudieron hacer mucho más”, explicó Froome, con la rodilla y el codo derecho marcados con los arañazos provocados por la caída.

Froome se encontraba en el corazón del pelotón en el momento que se cayó sobre la hierba. Llegó al autocar de su equipo con el maillot rasgado a la altura del hombro derecho.

Absuelto al inicio de esta semana en el procedimiento antidopaje que arrastraba desde septiembre de 2017, Froome recibió la autorización de los organizadores del Tour de Francia para estar presente en la salida. El británico aspira a una quinta victoria en la Grande Boucle tras las obtenidas en 2013, 2015, 2016 y 2017.

Este es el momento que muestra la caída y como casi se estrella de frente contra un bolardo:

There was plenty of action in the opening stage of #TDF2018, including a crash for @TeamSky’s @chrisfroome, but fortunately the four-time Tour de France winner escaped injury and managed to limit his losses #VelonLive pic.twitter.com/UGl7fKKnjP

— Velon CC (@VelonCC) July 7, 2018