Mercedes, escudería ocho veces campeona del mundo de Fórmula 1 de constructores, presentó este miércoles su monoplaza 2023 con la esperanza de poder volver a la lucha por el título, tras un 2022 lleno de problemas aerodinámicos que le impidieron rivalizar con la competencia.

Los británicos George Russel y Lewis Hamilton–este último busca su octavo título mundial para marcar un nuevo récord- pilotarán el W14, principalmente negro bordeado de tiras verdes, color de su principal patrocinador Petronas.

El gris tradicional de las “flechas plateadas” que lucía el W13 en 2022 deja lugar al negro, principalmente para reducir el peso del monoplaza.

“El año pasado estábamos en sobrepeso, este año hemos intentado ver si podíamos perder algún gramo”, explicó el director de la escudería Toto Wolff, durante la presentación online del W14.

La escudería ya había lucido esa imagen en 2020 y 2021, en homenaje a la lucha contra el racismo que tanto defiende Lewis Hamilton. “El color negro se volvió parte de nuestro ADN en ese momento, por lo que estamos felices de recuperarlo”, declaró Wolff.

El principal desafío para Mercedes esta temporada será volver a la lucha por el título, tras una temporada 2022 llena de altibajos y con una sola victoria del equipo en 22 carreras, la de George Russel en el GP de Brasil.

En 2022, el constructor alemán, tan exitoso estos últimos años, intentó como pudo deshacerse de sus problemas principalmente ligados a la aerodinámica del monoplaza.

El W13, que nació de un concepto aerodinámico único tras la entrada en vigor hace un año de un nuevo reglamento, se lo puso difícil a sus pilotos.

Mercedes acabó en tercer puesto del mundial de constructores, lejos de los monoplazas supercompetitivos de Red Bull y de los Ferrari, pero los alemanes aseguran que este año harán “todo lo posible para volver a la cima”.

Lewis Hamilton and George Russell react to the NEW W14 🙌 pic.twitter.com/buBacNPfOm

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 15, 2023