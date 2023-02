Deportivo Cali igualó 1-1 con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y volvió a sumar un nuevo empate en este inicio liguero, así como ante Once Caldas, el equipo ‘verdiblanco’ tuvo oportunidades para ganar el compromiso, pero no las aprovechó, incluso desperdició un penal en los minutos finales.

(Lea también: ‘Chipi Chipi’ Castillo salvó a Nacional, que empató 1-1 con el Deportivo Cali)

Tras el empate, Jorge Luis Pinto habló del compromiso: “Deportivo Cali hizo una muestra de lo que quiere: jugar bien al fútbol, proponer fútbol, controlar el partido, respetar el espectáculo y atacar. Enfrentamos a un buen rival, me gustó muchísimo el porte futbolístico que mostró el equipo en gran parte del partido, es el que quiero”.

La expulsión de Yerson Candelo y lo que buscó: “En ese instante Atlético Nacional se agrupó bien atrás y nos quiso contragolpear. La intención era abrir la cancha, encontrar presencia ofensiva, dos punteros y un hombre de área que buscáramos. Después quisimos regularnos en el partido, estaba muy atropellado, podía haber cualquier cosa. El árbitro cuando pasa esto de penalti para un lado, expulsiones, pita cualquier cosa, entonces le tuve temor a eso. Quise asegurar la línea de 5, tener cuidado de cualquier pelotazo y al menos asegurar el punto”.

(Vea también: ¿Borró Autuori a Nelson Deossa? El ex Junior, otra vez, afuera de convocatoria de Nacional)

Sobre el electrizante final en el Atanasio: “El remate del partido fue impreciso, de pronto nos pusimos nerviosos por el penalti, fue un partido atropellado de faltas innecesarias de parte y parte. La incomodidad va más en relación con el penalti, el árbitro pita a 4 metros con una decisión total, lo indica perfecto, penalti sin dudas y el VAR se lo cambia, no puedo entender eso”.

Más acerca del arbitraje: “En la final del mundo vi 4 penaltis y el árbitro no volteó a mirar al VAR ni a nadie más. Si está a 4 metros, cómo no lo va a pitar, no tuvo duda al momento de señalarlo. No puedo entender a qué estamos yendo con el VAR, soy respetuoso y no para que vayan a decir que ya volvió Pinto con el arbitraje, es claro lo que vimos, el árbitro no puede echarse atrás cuando pita un penalti a 4 metros de frente y con decisión total. En eso no compartimos. Lo demás bien. Era un triunfo que no podía irse de las manos, cometimos algunos descuidos al final, pero me gustó mucho el equipo”.